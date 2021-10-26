Ordu Büyükşehir'den 350 bin kışlık sebze fidesi

Bugüne kadar 40 adet sera kurup, üreticilere 1 milyon 300 bin adet yazlık ve kışlık sebze fidesi dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı Kış mevsimi için marul ve brokoliden oluşan toplam 350 bin adet kışlık sebze fidesi daha dağıttı.

Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeler her geçen gün büyüyor.

350 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, 19 ilçede örtü altında ve uygun açık alanlarda sebze üretimi yapan üreticilere marul ve brokoliden oluşan toplam 350 bin adet kışlık sebze fidesi dağıttı.

Ekonomik katkı sağlıyor

Ordu Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, "2019 yılında örtü altı sebze yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 40 adet sera kurulumu yapılmış, 2019 ve 2020 yıllarında da üreticilere yaklaşık 1 milyon 300 bin yazlık ve kışlık sebze fidesi dağıtılmıştı. Uygulanan projeler kapsamında verilen desteklerle üreticilerimizin bir kısmı kendi ihtiyaçlarını karşılarken, ticari ölçekte üretim yapan işletmelerimiz de ekonomilerine katkı sağlayacak" dedi.

Üretime destek devam edecek

"Korona virüs salgınıyla birlikte kendine yeten bir üretim modeli oluşturmanın önemi bir kez daha anlaşıldı" diyen Ultav, "Özellikle yeterli seviyede sağlıklı gıdaya ulaşabilmek stratejik bir noktaya geldi. Covid-19 pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların evlerine fideler ulaştırılarak üretime katılmaları sağlanmıştı. Stratejik bir alan olan tarım ve hayvancılığın yerelde desteklenmesi kapsamında ilimizde ürün çeşitliliğinin artırılması ve birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla üreticilerimiz desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU