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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.10.2021 18:24
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,79 puan azalarak 1.411,75 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,79 puan azalarak 1.411,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,37 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.412,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.407,88, en yüksek 1.422,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.411,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yatay kapanırken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.519,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.797,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.797,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,97 kazançla 530 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,1352 lira, satışta 9,1718 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,0158 lira, satışta 9,0520 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1589, sterlin/dolar paritesi 1,3677, dolar/yen paritesi de 113,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 yükselerek 83,28 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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