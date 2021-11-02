Üye Girişi
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı - Son Dakika

Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı

02.11.2021 11:02
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı

Muş'ta sağanak yağışla birlikte oluşan çamur nedeniyle pancar üretimi yapan çiftçilerin ürünleri tarlada kaldı.

Muş'ta sağanak yağışla birlikte oluşan çamur nedeniyle pancar üretimi yapan çiftçilerin ürünleri tarlada kaldı.

Kentte birkaç gündür etkili olan yağmur, şeker pancarı çiftçisini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle oluşan çamurdan dolayı tarlaya traktör sokamayan çiftçiler, pancarı taşıyamayınca küspe sırasına girdi. Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından son günlerde Muş Ovası'na yağmur düştüğünü belirten Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yağmurun bir yandan sevindirici olduğunu, diğer taraftan ise pancar çiftçisinin işini zorlaştırdığını söyledi. Çiftçilerin pancar sökümüne başladığını kaydeden Yıldırım, "Bu yağış nedeniyle tarlaya traktör giremediği için birçok çiftçinin pancarı tarlada kaldı. 7 aydan sonra yeniden yağmurun yağması buğday ve arpa ekimi ile meralarda hayvan otlatmak için sevindiricidir. Çünkü toprak kuruduğu için çiftçi güzlük ekimini yapamıyordu. Ancak pancar çiftçisi birkaç gün gecikmeyle pancarını fabrikaya teslim edecek ama fazla sıkıntının ortaya çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Pancar çiftçilerinden Maşallah Polat ise uzun aradan sonra yağmurun yağmaya başladığını belirterek, "Yılın kuraklık geçmesi sonucu biz çiftçiler olarak büyük sıkıntı yaşadık. Tarlalarımız kuruduğu için güzlük buğdayımızı ekemedik. Fabrikada pancar alım kampanyasının başlamasıyla sökümüne başladık. Fakat birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle traktörle tarlaya girmek mümkün değil. Şu anda birçok çiftçinin pancarı tarlada kaldığından dolayı küspe sırasına girdik. Yağmurun yağması biz çiftçileri sevindirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde havaların güneşli geçmesi ile pancar söküm ve taşıma çalışmalarına yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı

Ziraat Odası, Traktör, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu İclal Aydın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı 10:52 Oyuncu İclal Aydın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Güne düşüşle başlayan dolar 9,52'den işlem görüyor 10:47 Güne düşüşle başlayan dolar 9,52'den işlem görüyor Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor 10:43 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor
İnsan kanıyla boyanan maske bin yıl sonra ortaya çıktı! Bilim insanlarını şoke eden görüntüler! 10:34 İnsan kanıyla boyanan maske bin yıl sonra ortaya çıktı! Bilim insanlarını şoke eden görüntüler! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! 10:24 Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! 10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık 09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı 09:47 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
10:54 15 gündür haber alınamayan adam ölü bulundu! Kokuya dayanamayıp ihbar ettiler
10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!
10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
10:34 İnsan kanıyla boyanan maske bin yıl sonra ortaya çıktı! Bilim insanlarını şoke eden görüntüler!
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
10:13 18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi
10:00 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı
09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık
09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı
09:46 Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü
Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir         
11:00
Devlet Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum Devlet Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum         
10:51
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış         
10:11
En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı         
10:01
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
13 yaşındaki çocuk, yanına arkadaşını da alarak ticari taksiyle gezintiye çıktı 13 yaşındaki çocuk, yanına arkadaşını da alarak ticari taksiyle gezintiye çıktı         
09:36
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement