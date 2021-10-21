Üye Girişi
Samsung, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında bu yıl da ilk 5'te - Son Dakika

Samsung, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında bu yıl da ilk 5'te

21.10.2021 11:29
Samsung, Interbrand'in

Samsung, bu yıl marka değerini 2020'ye göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolara çıkararak Interbrand'in "En İyi 100 Küresel Marka" sıralamasında 2021'de de ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı.

Samsung, bu yıl marka değerini 2020'ye göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolara çıkararak Interbrand'in "En İyi 100 Küresel Marka" sıralamasında 2021'de de ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, küresel danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan "2021 Yılı En İyi Küresel Markalar" sıralamasına göre Samsung, bu yıl 2020'ye kıyasla yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak bir kez daha 5'inci sırada yer aldı. Bu oran, 2021'in en iyi 100 markasının ortalama marka değeri büyümesinin iki katına denk geliyor.

Geçen yıl ilk defa ilk 5'e giren Samsung, 2013'ten bu yana marka değerindeki en büyük artışı görerek iki yıl üst üste ilk 5'teki konumunu da sürdürmüş oldu.

Interbrand'e göre, Samsung'un büyümesinde kritik rol oynayan başlıca faktörler şöyle:

"Müşteri deneyimine ve değerlerine öncelik vermeye yönelik olarak kurduğu yeni CX (müşteri deneyimi) ekibiyle daha da güçlenen müşteri odaklı yönetim sistemine geçiş yapması, KSS vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Together for Tomorrow! Enabling People (Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme) gibi çeşitli kampanyaları, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eko ambalaj kullanımı ve Galaxy İleri Dönüşüm Programı gibi kurumsal faaliyetleri, Galaxy Z Flip 3, Neo QLED'ler ve Bespoke elektrikli ev aletleri serisi gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sunması, istikrarlı yatırımlarla yapay zeka (AI), 5G, otomotiv ve robotik gibi alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmesi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkanı YH Lee, "Samsung Electronics'in geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında ilk 5'e girmesinin ardından bu yıl da marka değerinde 2013'ten bu yana en büyük sıçramasını yaparak yüksek ve çift haneli bir büyüme yakalaması bizim için son derece cesaret verici oldu. Müşterilerimizi dinlemeye devam ederek müşteri odaklı yönetim modelimizi güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızdan aldığımız büyük desteğe bu yönetim modeliyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Interbrand, şirketlerin marka değerini değerlendirirken, aralarında mali performans, markanın satışlar üzerindeki etkisi ve rekabet gücünün de bulunduğu birçok faktörün kapsamlı bir analizini gerçekleştiriyor.

Üst üste ikinci kez en iyi işverenler listesinde

Öte yandan, Samsung, bu yıl Forbes'ın 2021 Dünyanın En İyi İşverenleri sıralamasında da üst üste ikinci defa birinci sırada yer aldı.

Dünya genelindeki çalışanları ile birçok alanda faaliyet gösteren küresel bir kuruluş olan Samsung, böylelikle bir kez daha bir numaralı işveren seçildi.

Forbes'ın her yıl birden fazla ülke veya bölgede faaliyet gösteren şirketlerde görev alan, 58 ülkeden yaklaşık 150 bin çalışanla yaptığı araştırmada bu yıl katılımcılardan işverenlerinin Kovid-19 konusunda aldığı önlemlere ilişkin memnuniyetlerine ve işverenlerini imaj, ekonomik ayak izi, yetenek gelişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk gibi alanlardaki performansına ilişkin puanlama yapması istendi.

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Samsung, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, Interbrand'in 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasında bu yıl da ilk 5'te - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 11:49 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor 11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı 10:03 Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı

Son Dakika Haberleri
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti         
12:04
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar         
11:43
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında bu yıl da ilk 5'te - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement