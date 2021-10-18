Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 10,64 11,11 -4,23 Yataş 12,77 13,00 -1,77 Verusa Holding 42,80 43,50 -1,61 Garanti Bankası 8,80 8,93 -1,46 ASELSAN 16,27 16,49 -1,33 Pegasus 80,15 81,20 -1,29 Vakıflar Bankası 3,30 3,34 -1,20 Otokar 332,40 336,40 -1,19 Akbank 5,08 5,14 -1,17 Türk Telekom 7,27 7,34 -0,95 Şok Marketler Ticaret 10,64 10,73 -0,84 Bera Holding 9,75 9,83 -0,81 Mavi Giyim 70,30 70,80 -0,71 Odaş Elektrik 1,44 1,45 -0,69 Kartonsan 45,38 45,68 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 15,09 15,18 -0,59 İş Bankası (C) 5,11 5,14 -0,58 QUA Granite Hayal Yapı 10,64 10,70 -0,56 Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,75 -0,52 Netaş Telekomünikasyon 16,37 16,45 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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