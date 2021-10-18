Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|10,64
|11,11
|-4,23
|Yataş
|12,77
|13,00
|-1,77
|Verusa Holding
|42,80
|43,50
|-1,61
|Garanti Bankası
|8,80
|8,93
|-1,46
|ASELSAN
|16,27
|16,49
|-1,33
|Pegasus
|80,15
|81,20
|-1,29
|Vakıflar Bankası
|3,30
|3,34
|-1,20
|Otokar
|332,40
|336,40
|-1,19
|Akbank
|5,08
|5,14
|-1,17
|Türk Telekom
|7,27
|7,34
|-0,95
|Şok Marketler Ticaret
|10,64
|10,73
|-0,84
|Bera Holding
|9,75
|9,83
|-0,81
|Mavi Giyim
|70,30
|70,80
|-0,71
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,45
|-0,69
|Kartonsan
|45,38
|45,68
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,09
|15,18
|-0,59
|İş Bankası (C)
|5,11
|5,14
|-0,58
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,64
|10,70
|-0,56
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,75
|-0,52
|Netaş Telekomünikasyon
|16,37
|16,45
|-0,49
Kaynak: AA
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