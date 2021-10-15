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Son dakika haber... Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Borsa güne yükselişle başladı

15.10.2021 09:55
Son dakika haber... Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 1.417,45 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 1.417,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,70 puan ve yüzde 0,40 artarak 1.417,45 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile turizm olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,13 azalışla 1.411,75 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de açıklanan güçlü finansal sonuçlar ve para politikalarına yönelik yol haritasının netleşmesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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