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Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor

01.11.2021 18:42
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor

Son dakika haber: Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Emin Şencan, yıllarca yaptığı kuaförlük mesleğinden elde ettiği kazancıyla muz serası yaptırdı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Emin Şencan, yıllarca yaptığı kuaförlük mesleğinden elde ettiği kazancıyla muz serası yaptırdı. 60 dekar kapalı alanda bir yıldır muz üretmeye başlayan Emin Şencan, yıllık 250 ton civarında verim bekliyor.

Son yıllarda üretim oranı artarak devam eden muz, Antalya'nın Aksu ilçesinde yıllık bin 500 dekarda 10 bin ton üretiliyor. 2020 yılında ilk muz fidelerini serasına eken Emin Şencan, şu an muz fiyatlarının en düşük seviyede olduğunu, tüccara 5 lira 50 kuruştan satıldığını söyledi.

"Bir hevenk muz ağırlığı 25-30 kilo oluyor"

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde muz üretimi yapan Emin Şencan, "Kuaförlükten kazandığım parayla 150 dönüm yer alarak arazimin 2020 yılında 60 dönümüne muz ektim. İlk hasadı 2021yılı Mart- Nisan aylarında yaptık. İlk hasatta bir hevenk muz ağırlığı 25-30 kilo oluyor. Şu anki haşatımızda bir ağacın vermiş olduğu muz ağırlığı 60 kilo civarında. Bu yıl yıllık hasatta 250 ton civarında muz bekliyorum" dedi.

"Aracılar kadar kazanamıyoruz"

Muz fiyatlarına da değinen üretici Emin Şencan, "Şu an muz fiyatları en düşük seviyede. Biz şu an 5 lira 50 kuruştan verdik. Bunlar devamlı aynı kalmıyor. Dönem dönem değişiyor. Muzun azlığına veya çokluğuna göre. Açık arazide ekilen muzların verimine göre 8 liraya da sattığımız zamanlar oldu. Tüccarlar bizden alarak sarartma tesisinde işlendikten sonra marketlere satıyorlar. Marketlerde fiyat farklarının olması tüccar bizden aldıktan sonra üzerine kar koyuyor, onlardan alan satanlarda kar koyarak satıyor. Biz üretici olarak biz o kadar kar yapmıyoruz. Girdi maliyetlerimiz arttığı için biz aracılar kadar para kazanamıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor

Antalya, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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