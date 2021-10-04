Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,046125 -0,81 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076724 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052996 -0,67 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,258971 -0,59 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,266368 -0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,113571 -1,47 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,219067 -1,16 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,952239 -1,04 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,974474 -0,75 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,032083 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,150778 -1,48 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,068754 -1,30 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062701 -1,28 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071518 -0,80 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,153282 -0,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,256935 -1,81 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,200428 -1,13 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,829666 -0,94 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,965243 -0,92 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,100434 -0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,469262 -0,43 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,803178 -0,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,484306 -0,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034758 -0,24 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,040601 -0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 43,991373 -0,51 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,524355 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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