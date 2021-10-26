Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 2,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,062526 2,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,059148 2,31 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,065119 2,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,036706 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,061140 2,30 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,019790 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,058972 2,28 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018521 2,28 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,060007 2,27 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,057794 2,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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