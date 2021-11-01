Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ziraat GMYO 2,20 2,00 10,00 ARD Bilişim Teknolojileri 48,16 45,64 5,52 Gözde Girişim 7,02 6,69 4,93 Alarko Holding 9,86 9,41 4,78 Hektaş 9,23 8,86 4,18 Verusa Holding 47,28 45,60 3,68 Gübre Fabrikaları 71,15 68,75 3,49 Anadolu Efes 22,92 22,20 3,24 Ege Endüstri 1.332,00 1.291,90 3,10 Garanti Bankası 10,14 9,85 2,94 Vakıflar Bankası 3,54 3,44 2,91 Tekfen Holding 15,54 15,13 2,71 Halk GMYO 2,69 2,62 2,67 Türk İlaç Serum 10,08 9,82 2,65 Doğan Holding 2,73 2,66 2,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 6,19 2,58 Aydem Enerji 7,02 6,85 2,48 Torunlar GMYO 3,88 3,79 2,37 Pegasus 81,50 79,65 2,32 Netaş Telekomünikasyon 17,72 17,32 2,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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