Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,35 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,276020
|1,67
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,045562
|1,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,267273
|1,29
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,060807
|1,21
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,917355
|1,21
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092729
|1,20
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,690434
|1,20
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,594145
|1,17
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,066244
|1,16
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060116
|1,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi