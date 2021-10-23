Son dakika: Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,35 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,120251 6,35 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,140583 4,91 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 199,182989 4,70 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,134770 4,69 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,942955 4,46 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,129436 4,36 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,010433 4,36 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,033573 4,34 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,905596 4,34 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,054270 4,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,063290 4,99 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,061362 4,15 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,062970 4,08 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010701 3,83 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039341 3,80 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010744 3,62 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,027228 3,53 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,036783 3,39 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,022015 3,37 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,033229 3,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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