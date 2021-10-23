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Son dakika: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Son dakika: Yatırımcı rehberi (4)

23.10.2021 11:07
Son dakika: Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,35 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,35 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1202516,35
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1405834,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu199,1829894,70
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,1347704,69
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9429554,46
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1294364,36
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,0104334,36
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0335734,34
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,9055964,34
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0542704,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0632904,99
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0613624,15
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0629704,08
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0107013,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0393413,80
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0107443,62
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0272283,53
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0367833,39
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0220153,37
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0332293,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


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