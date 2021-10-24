Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,1 artarak 349 milyon 768 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1078 lira, en düşük saat 00.00'da 350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 638 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 647 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1065 lira 90 kuruş, en düşük 15 lira 40 kuruştan işlem gördü.