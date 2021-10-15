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Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor

15.10.2021 13:34
Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor

Tarsus Belediyesi, bir zamanlar tekstil üssü olan kentte sektörü yeniden ayağa kaldırmak için ilk adımı attı.

Tarsus Belediyesi, bir zamanlar tekstil üssü olan kentte sektörü yeniden ayağa kaldırmak için ilk adımı attı. Belediyenin kurduğu tekstil atölyesinde çoğunluğu kadın ve genç 60 kişiye istihdam sağlandı. Kısa sürede büyük bir giyim markasının siparişleri alınırken, Rusya'ya ihracat başladı.

Ata tohumu projesiyle Tarsus'un tarım kenti özelliğini yeniden canlandırmaya çalışan Tarsus Belediyesi, bir zamanlar tekstil üssü olan kentin bu alanda yeniden söz sahibi olması için de ilk adımı attı. Tarsus Belediyesinin desteği ile TESKİ A.Ş. girişimiyle yaklaşık 3 dönüm arazi üzerinde bin 200 metrekare kapalı alana sahip tekstil atölyesi kuruldu. Tesisin kurulmasının ardından ilk aşamada makine kullanımında tecrübeli çalışanların seçimi yapıldı. 46'sı kadın, 14'ü erkek 60 kişilik bir ekip işbaşı yaptı. 19 ile 54 yaş aralığında deneyimli işçilerin istihdam edildiği atölyede yaş ortalaması 38 oldu. Tesiste işçi sayısının önümüzdeki aylarda 150'ye yükselmesi bekleniyor.

1 ay önce makinelerini açan ilk dikişlerini vuran tesis, çok büyük ve tanınmış bir kot firmasının üretim işini aldı ve yurtiçinin yanı sıra Rusya'ya da ürün göndermeye başladı.

"Cumhuriyet döneminden itibaren Çukurova tekstil bölgesiydi"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, tekstil tesisinin başta maske üretimi olmak üzere tekstilin her alanında üretim yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Tesiste üretilecek ürünlerin başta özel firmalar ve diğer belediyeler olmak üzere dışarıya satışından gelir elde edileceğini, tekstil ürünlerinin "fabrikandan halka" modeliyle Tarsuslulara ve yöre halkına uygun fiyatlarla verileceğini kaydeden Bozdoğan, tesisi aynı zamanda bir eğitim üssü olarak gördüklerini, burada nitelikli işgücü yetiştireceklerini söyledi. Bozdoğan, "Cumhuriyet döneminden itibaren Çukurova tekstil bölgesiydi. Tarsus da bu bölgenin kalbiydi. Binlerce Tarsuslu tekstil fabrikalarında çalışarak, alın teri dökerek hem ülkeye katkı sundu hem çoluğunun çocuğunun rızkını çıkardı, onları okuttu. Tarsus kendisini var eden bu sektörle yeniden buluşuyor. Atölyemizin kuruluşunda emeği geçen, atölyemiz kurulduktan sonra burada çalışmaya başlayan emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tarsus Belediyesinin kurduğu tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan işçilerden Hatice Tosun ise "Tesis işsiz ve meslek sahibi olmayan genç ve kadınlara iş imkanı yaratarak kazanım sağlamakta. Belediye Başkanımızın ve şirketimizin bizlere tanıdığı bu fırsatı sonuna kadar değerlendireceğiz. Şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Hem şahsına hem de bu şey ekonomik değer kattığı için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Tuğçe Özşimşek de "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İş ortamını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Suna Erdoğan da Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Benim 3 tane çocuğum var. Onlar öğrenci. Başkanımız iş imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Genç işçilerden Mert Sunay Sabır da "İşsizdim. TESKİ sayesinde iş buldum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Belediyemize hizmet vermekten gurur duyuyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor
Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor
Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor
Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor

Tarsus Belediyesi, İstihdam, Tarsus, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor - Son Dakika
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