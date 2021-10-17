Üye Girişi
Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı

17.10.2021 10:09
Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 50'sini aşmamak kaydıyla bölge dışarısında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 50'sini aşmamak kaydıyla bölge dışarısında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Araştırma Geliştirme, cumhurbaşkanı, Aralık, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu 10:07 Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı 09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti 08:11 Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var 07:20 ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı 23:57 Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

Son Dakika Haberleri
10:09 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı
10:06 Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu
10:05 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı
10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı         
10:10
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı         
10:01
Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı         
08:39
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu         
07:38
Yakınları kanlar içerisinde buldu! Karnından vurularak öldürülen gencin sır ölümü Yakınları kanlar içerisinde buldu! Karnından vurularak öldürülen gencin sır ölümü         
05:34
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 10:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinde oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement