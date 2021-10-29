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Toyota elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı - Son Dakika

Toyota elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı

29.10.2021 10:00
Toyota elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı

Toyota, yeni elektrikli aracı bZ4X'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Toyota, yeni elektrikli aracı bZ4X'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bZ4X, markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor.

Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim versiyonu bZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.

Toyota'nın elektrikli araçlardaki 25 yıllık batarya teknolojisi deneyimiyle bZ4X modelinde de dünyaya öncülük eden kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik elde edildi. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.

Yüksek elektrikli motor ve batarya performansı

150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8,4 saniye olan bZ4X'in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise frenin enerji rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.

Toyota, elektrikli araçlardaki uzmanlığını ortaya koyarak bataryayı 10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün sonrasında dahi orijinal performansın yüzde 90'ını verecek şekilde geliştirdi. Verimli ve etkili ısıtma sistemi sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi güvenilirliğini koruyan batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.

Bununla birlikte bZ4X'in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Bu paneller, sıfır emisyon ve sıfır maliyetle güneş enerjisinden elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.

Aracın, uzun aks aralığı tüm yolcular için sınıfının öncüsü diz mesafesi ile aynı zamanda yükleme alanında da iddialı bir hacim sağlıyor. Koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor.

Toyota bZ4X, dış ölçülerine bakıldığında e-TNGA platformunun getirdiği tasarım avantajlarını da ortaya koyuyor. RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4'e göre 160 mm daha uzun ölçülere sahip. Aracın genel çevikliği sınıfının öncüsü 5,7 metrelik dönüş yarıçapı ile de kendisini gösteriyor.

Toyota'nın elektriklisi bZ4X, üçüncü nesil Toyota Safety Sense sistemiyle donatıldı. Bununla birlikte yeni multimedya sistemiyle birlikte araç için uzaktan yazılım güncellemeleri de yapılabiliyor.

Tragger, TOYOTA, Enerji, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Toyota elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı - Son Dakika
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