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Türk Telekom'dan, 4 yapay zeka girişimine yatırım - Son Dakika

Türk Telekom'dan, 4 yapay zeka girişimine yatırım

15.10.2021 10:35
Türk Telekom'dan, 4 yapay zeka girişimine yatırım

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yaptığı yatırımlar ile özellikle global pazarlarda büyüme potansiyeli olan yerli girişim ekosistemini uçtan uca büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yaptığı yatırımlar ile özellikle global pazarlarda büyüme potansiyeli olan yerli girişim ekosistemini uçtan uca büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk Telekom'dan ypaılan açıklamaya göre, TT Ventures yakın zamanda, yapay zeka temelli çözümler üreten ve özellikle yurtdışı pazarlarda yer almak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaparak girişim portföyünü genişletti.

TT Ventures, yatırımlardan 3'ünü PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçti. TT Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken girişim portföyü ikiye katlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliştirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmak. Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu girişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda 4 girişime daha yatırım yaparak, toplamda 8 girişime ulaştık. Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz."

"Yapay zeka odaklı girişimlere yatırım"

TT Ventures, geliştirdiği kendine özgü yatırım modeli ile finansal yatırımlara ek olarak girişimlere, Türk Telekom üzerinden satış, pazarlama, altyapı ve teknoloji gibi çeşitli destekler sunuyor. Yakın zamanda yatırım yapılan girişimlerden biri, sentetik veri anonimleştirme teknolojisini geliştiren Syntonym oldu. Syntonym, geleneksel yöntemlerin aksine analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçmeyi hem de elde edilen verilerin yapay zeka eğitimlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor. Optiyol yapay zeka teknolojisi ile e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok farklı sektöre rotalama çözümü sağlıyor. Diğer yatırım yapılan girişimlerden biri olan QuantWifi, özellikle Kovid19 sürecinde hızla artan evlerdeki internet ihtiyacı ve buna bağlı Wi-Fi bağlantı deneyimini ölçümleyerek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. B2Metric ise yapay zeka tabanlı müşteri hareket anlamlandırma platformu ile otomatik makine öğrenmesi modelleme alt yapısını kullanarak farklı kaynaklardan verileri bir araya getirme, temizleme ve gelecek öngörüleri üretmede çözümler sunuyor.

Türk Telekom'dan, 4 yapay zeka girişimine yatırım

Türk Telekom, Yapay Zeka, Yatırım, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan, 4 yapay zeka girişimine yatırım - Son Dakika Ekonomi


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