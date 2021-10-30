Üye Girişi
Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor - Son Dakika

Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

30.10.2021 15:20
Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de elektrikli motor üretiminde 60 yıllık bir deneyime sahip olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, endüstriyel motorlarla geliştirdiği yetenekleri son dönemde savunma, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmaya başladı.

Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

Özellikle askeri servo motorlar ve bunların sürücülerine odaklanan şirket, askeri ihtiyaçlar için "kuyumcu titizliğinde" atölye ölçeğinde üretim yapıyor. Askeri araçların silah kulelerinin tahrikinde hassas konumlamaya imkan veren bir ürün ailesi oluşturulurken, geliştirilen motorlarla farklı kalibreli kulelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu sayede silah sistemleri hassas konumlama yapıyor ve yüksek performansla görevlerini yerine getiriyor.

WAT Motor Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik motorlarında uzun yıllar içinde oluşan birikimi 2019 yılından bu yana savunma sanayisindeki hareket kontrol sistemlerine yönelttiklerini söyledi.

Ülke için çok önem taşıyan, son yıllardaki gelişimiyle gurur vesilesi olan savunma sanayisini teknoloji ve altyapılarıyla desteklemek istediklerini ifade eden Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisine hizmet etmek hem ülkemiz için bir görev hem de yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için bir fırsat. 2019 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı, partneri olarak görev yapıyoruz. Bu anlamda gerek tasarımı savunma sanayisi kuruluşlarına ait ürünlerin seri imalatı gerekse kendi Ar-Ge gücümüzü kullanarak ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyoruz. Sistemlerin beyaz bir kağıttan başlayarak ürünlerde kullanımına kadar geçen tüm süreçleri tasarlıyoruz.

Bu anlamda silah sistemlerindeki hassas pozisyonlama sistemlerini çalıştık. Sadece motor tarafında kalmadık, kendi sistemlerimizde elektronik de çalıştık. Elektrik motorunun performansının ortaya çıkması için içinde gömülü yazılımların çalıştığı hareket kontrol sistemlerinin yüksek performansla sonuç verdiği sistemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Elektronik ekibimizi oluşturduk. Ulaştığımız nokta itibarıyla özgün elektronik motor sürücülerimizde bilinen Avrupalı üreticinin performansının üstünde performans alıyoruz. Bunu sistem üstü, çevre koşulu ve saha testlerinde kanıtlamış durumdayız."

Silah sistemlerinin kalbi

Barış Tuğrul Ertuğrul, geliştirdikleri ürünlerin ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde kullanıldığını söyledi.

Ertuğrul, Otokar'ın geliştirdiği Mızrak Uzaktan Komutalı Kule Sistemi'nde de eyleyici setinin elektronikleri ve motorunun tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında endüstriyel servo motorlar konusunda desteklendiklerini dile getiren Ertuğrul, bu desteği kullanarak savunma sanayisinde ürün ailesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kuyumcu, Türkiye, Silah, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu 15:19 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde 14:58 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer 14:53 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin

Son Dakika Haberleri
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
15:10 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, gelen karşısında neye uğradığını şaşırdı
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
15:03 Bıçaklı kavgada yaralayan da yaralanan da kaçtı
15:01 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü
14:58 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü         
15:02
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti         
14:56
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı         
13:32
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı         
13:20
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement