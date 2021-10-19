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Vali Çiçek: "5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor" - Son Dakika

Vali Çiçek: "5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor"

19.10.2021 11:06
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan ve 5 aylık sürede toplamda 1 milyon 82 bin sayfa görüntülenmesi yapılan 'albikere.com' Türkiye'nin en önemli alışveriş siteleri biri olma yolunda hızlarla ilerlerken, yaklaşık 850 bin TL ciro yapan site aracılığıyla 50 öğrenciye burs desteği sağlandı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan ve 5 aylık sürede toplamda 1 milyon 82 bin sayfa görüntülenmesi yapılan 'albikere.com' Türkiye'nin en önemli alışveriş siteleri biri olma yolunda hızlarla ilerlerken, yaklaşık 850 bin TL ciro yapan site aracılığıyla 50 öğrenciye burs desteği sağlandı.

Türkiye'nin alışveriş sitesi olmaya aday Afyonkarahisar'ın markası albikere.com her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her alışverişte bir öğrenciye burs imkanı sağlayan albikere.com, öğrencilerin ve üreten kadınların hayatlarına dokunuyor. Her yönden kazandıran alışveriş sitesi albikere.com'da ücretsiz olarak bireysel ve kurumsal mağaza açmak ve ücretsiz ürün yüklemek mümkün. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik koordinesinde Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker'in destekleriyle faaliyetlerini sürdüren siteye ilgi her geçen gün artıyor.

Gelirlerin tamamı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak veriliyor

Kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini destekleyen albikere.com, ürünlerini kolayca satabilmelerine de imkan sağlıyor. Komisyon oranları düşük olan albikere.com bu gelirlerin tamamını ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak veriyor. Mağazadan alınan ürünler belirlenen özel fiyat listesi ile kargo firmaları ile alıcılara ulaştırılıyor.

Sitede 26 bin 458 ürün çeşitliliği mevcut

25 Mayıs 2021 tarihinde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyete geçen albikere.com'a 5 aylık sürede toplamda 202.853 kez giriş yapıldı. Google incelemesine göre bunların 119.056'sı siteye ilk kez giriş yapan kullanıcılar. Sitede toplamda 1.082.001 sayfa görüntülenmesi yapıldı. albikere.com'da toplam 596 mağaza bulunurken, şehrin yerel markaları, Türkiye çapında bilinen markaları, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda üründen oluşan toplamda 26 bin 458 ürün çeşitliliği mevcut.

"5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor"

Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan kapısı albikere.com'un kısa sürede gördüğü ilgiden büyük memnuniyet uyduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, " 5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor. Yapılan her alışveriş ile hem öğrenciler hem de kadınlarımız destekleniyor. Türkiye'de bu anlamda tek. Yayına girdiği tarihten bu yana yaklaşık 850 bin TL ciro yapan albikere.com aracılığıyla 50 öğrenciye burs desteği sağlandı. İnşallah kısa bir sürede desteklerle birlikte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden biri olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor
Vali Çiçek: 5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor
Vali Çiçek: 5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor

Türk Lirası, Karahisar, Türkiye, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Çiçek: '5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vali Çiçek: "5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor" - Son Dakika
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