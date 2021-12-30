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Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu - Son Dakika

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu

30.12.2021 10:11
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi geçen aya göre aralıkta yüzde 3,1 azalarak 68,9, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 110,1, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 118,8 değerini aldı.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 121,5'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,9 düşüşle 90'a geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 oldu - Son Dakika
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