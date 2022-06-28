Ekonomiyle ilgili bakanlar Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Ekonomiyle ilgili bakanlar Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı

28.06.2022 15:15
Ekonomiyle ilgili bakanlar Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının saygın ismi, değerli sanatçı" Cüneyt Arkın'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sinemamızın gelişmesine ve sevilmesine önemli katkılarda bulunan Cüneyt Arkın, canlandırdığı tarihi kişiliklerle adeta efsaneleşmiş bir sanatçıydı. Yeşilçam'ın çınarlaşmış isimlerinden biri olan merhum Arkın, tutkuyla bağlı olduğu Türk sinemasına yaptığı hizmetler ve kişiliği ile genç kuşaklara örnek olacaktır. Cüneyt Arkın, aziz milletimiz tarafından birbirinden güzel filmleriyle daima hatırlanacaktır. Orman ve ağaç sevgisiyle de milletimize daha yeşil bir Türkiye bilincini aşılayan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, sinema camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Arkın'ın vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "O bir efsaneydi... Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.???????

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İşte tıbbiyeli Cüneyt Arkın İşte tıbbiyeli Cüneyt Arkın İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN DOSTLARI HASTANEYE GELMEYE DEVAM EDİYOR - 2 İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN DOSTLARI HASTANEYE GELMEYE DEVAM EDİYOR - 2
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cüneyt Arkın, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomiyle ilgili bakanlar Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

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