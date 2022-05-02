Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu

02.05.2022 13:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla halka çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim. Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"EN GÜZEL BAYRAM HEDİYESİ…"

Dayanışmaya dikkat çeken İmamoğlu halka çağrıda bulunarak, "Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim. Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, "Bir ay boyunca iftar sofralarında buluştuk. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tadını paylaştık. Her zaman bu güzel ayda olduğu gibi yardımlaşma, hoşgörü, sevgi ve saygı rehberimiz oldu. Yüce Allah'tan iyilikler ve güzellikler diledik." ifadelerine yer verildi.

"ASKIDA FATURAYI UNUTMAYIN"

İmamoğlu, "Bu güzel ayda yaşadığımız bu bütün güzel duygular hep devam etsin istiyoruz. Dayanışma hep olsun. Askıda faturayı unutmayın. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam elemine ve dünyaya başta barış (çok ihtiyacımız var) sağlık ve bereket getirmesini yürekten temenni ediyorum. Uzun zaman sonra pandemi bitti ve pandeminin olmadığı bir ortamda Ramazan Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz. Eşsiz zamanların, o güzel bayramların tadını ve coşkusunu bir kez daha yaşayacağımızı ümit ediyorum. Ailenizle birlikte hepinize huzurlu bir bayram diliyorum." dedi.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu - Son Dakika


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