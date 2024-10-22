Ekrem Kap, ÖNSİAD Başkanı Seçildi

Ekonomi

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Kap seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ÖNSİAD 5. Olağan Kongresi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Seçimli kongrede ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Kap seçildi. Açıklamada, kongredeki konuşmasına yer verilen Kap, yeni dönem mottolarını, hedeflerini ve vizyonlarını paylaştı.

Kap, sektördeki ara elaman sıkıntısına işaret ederek, ÖNSİAD Meslek Lisesi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Felsefesi olmayan kişinin de kurumun da rüzgarda savrulan yapraktan farkının kalmayacağını anlatan Kap, "Öyle bir felsefe oluşturmalıyız ki nereye gidersek gidelim peşimizden gelsin. İşte biz felsefemizi üç başlıkta topladık; en iyisi olacağız, en iyisini yapacağız, en iyi yerde olacağız. Bu felsefeyle yola çıktığımızda hiç durmayacak, hep çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

"15 ülkede temsilcilik kurmayı hedefliyoruz"

Ekrem Kap, ÖNSİAD'ın üç yıllık hedeflerinden bahsederek, "Derneğimize üç yılda 3 bin yeni üye katmak istiyoruz. 81 ildeki yapılanmamızı tamamlayıp dünyanın bizim için stratejik olarak gördüğümüz 15 ülkesinde de temsilcilik kurmayı hedefliyoruz. Meslek okulları bizim için çok önemli, meslek okullarıyla irtibatlı olacağız. En azından bölümlerde destek verecek, yeni bölüm açılmasına öncülük edeceğiz." görüşlerini kaydetti.

Nitelikli eleman yetişmesi için meslek liselerini öne çıkaracaklarını vurgulayan Kap, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir diğer kanayan yaramız şirket bölünmeleri. İki arkadaş, ağabey, kardeş yüksek motivasyonla şirket kuruyor, şirketi büyütüyorlar, belli bir noktaya geliniyor ancak felsefe ve kurumsallaşma eksikliğinden dolayı bölünme yaşanıyor. Bu da global anlamda ülkemize zarar veriyor. 'Sermayeyi böldürtmeyeceğiz' diye bir mottomuz olacak bu yeni dönemde. Yine AR-GE'ye yatırım yapılmasını sağlayacağız. Bina değil bilgiye yatırım yapılmalı."