Eksun Gıda'dan Rüzgar Enerjisi Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Eksun Gıda'dan Rüzgar Enerjisi Yatırımı

Eksun Gıda, 14,1 milyon avro ile Nordex Grup'tan türbin tedarik etti, 18,9 MW RES kuracak.

19.02.2025 12:18
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Eksim Holding Grup şirketlerinden Eksun Gıda, lisanssız elektrik üretimi amacıyla türbin tedariki için Nordex Grup ile anlaştı. Anlaşmada türbin yatırım bedeli 14,1 milyon avro olarak açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) toplam kurulu gücü 18,9 megavat olacak.

Tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı ilke edinen ülkemizin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, yenilenebilir enerji alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor.

Daha önce Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurmayı planladığı toplam 18,9 megavat güce sahip RES yatırımı için çağrı mektubunun alındığını duyuran Eksun Gıda, bu kapsamda önemli bir adım attı.

Şirket, kurmayı planladığı 7 megavat ve 11,9 megavat kapasiteli RES'lerin türbin tedariki için rüzgar türbini tasarımcısı ve üreticisi Nordex Grup ile anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, yüzde 15'lik avans tutarının şirket içi kaynaklardan ödendiğini belirtti.

Demir, Eksim Holding'in yenilenebilir enerji vizyonunu gıda sektörüne taşımaya devam ettiklerini belirterek, "İmzaladığımız 14,1 milyon avro tutarındaki sözleşme, yeşil dönüşüme olan katkımızın somut bir göstergesi oldu. Eksun Gıda olarak en temel gıda maddesi olan unu, 30'dan fazla ülkeye ulaştırırken içinde varolduğumuz dünyaya karşı sorumluluklarımızın da farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Proje tamamlandığında üretilecek enerjinin ihtiyaç fazlasını piyasaya sürmeyi planladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji santrali yatırımlarımızın sürekliliğini sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Projeye ilişkin gelişmeleri ilerleyen süreçte yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Eksun Gıda, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksun Gıda'dan Rüzgar Enerjisi Yatırımı - Son Dakika

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