Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek - Son Dakika
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Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek

14.10.2022 09:48
Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek

Tivibu, İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor.

Tivibu, İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor. 16 Ekim saat 17.15'te başlayacak mücadele platformda yer alan S Sport kanalından yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getiriyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlıyor. Karim Benzama, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay'lı Barcelona'dan liderliği almak için mücadele ediyor. Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Real Madrid, Barcelona, La Liga, İspanya, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek - Son Dakika

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