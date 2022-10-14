Türk Telekom 'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getiriyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlıyor. Karim Benzama , Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski , Gavi, Memphis Depay'lı Barcelona'dan liderliği almak için mücadele ediyor. Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Real Madrid, Barcelona, La Liga, İspanya, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek - Son Dakika

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