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Elazığ, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika

Elazığ, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı

06.01.2022 15:09
Elazığ, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı

Elazığ, 2021 yılında 335 milyon 893 bin dolar seviyesinde ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı.

Elazığ, 2021 yılında 335 milyon 893 bin dolar seviyesinde ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı.

2021 yılı Elazığ ihracatı, son yılların en yüksek seviyesinde gerçekleşerek yılı rekorla kapadı. En son 2017 yılında tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 318 milyon 731 bin Dolar ihracat gerçekleştiren Elazığ, 2021 yılında bu rekoru yenileyerek 335 milyon 893 bin Dolar seviyesindeki ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ iş dünyasının ihracat odaklı üretimine kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, 2022 yılında yeni rekorlar hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ'da Aralık ayında gerçekleştirilen 39 milyon 458 bin dolarlık ihracatla bu yılın 12 aylık toplam ihracatı 335 milyon 893 bin dolar oldu. Geçen yıl ise 165 milyon 827 bin dolar seviyesindeydi. 2021 yılı ihracatımız Elazığ tarihinin rekorudur. En son 2017 yılında 318 milyon 731 bin Dolar ihracat ile rekor artış sağlayan ilimiz, 2021 yılında bu rekorunu yenilemiştir. Elazığ iş dünyasının üretim ve ihracat hedefli üretime odaklanmış olması ve bu başarıyı göstermesi nedeniyle tüm işletmelerimizi yürekten kutluyorum. İlimizin gerek üretim kapasitesi gerekse ürün çeşitliliği ve potansiyeli ile hala ihracatta olması gereken yerde olmadığını biliyoruz" dedi.

Oda olarak hedeflerini 1 milyar dolar ihracat olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu hedefe ulaşmak için oda olarak önemli çalışmalar ve projeler üretiyoruz. Son olarak Fırat Kalkınma Ajansımızın destekleriyle uygulamaya alarak odamız bünyesinde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 'Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi' ile bu hedefimize 2022 yılında bir adım daha yaklaşacağız. Başta ihracatçı üyelerimiz olmak üzere, halen ihracata yönelmemiş firmalarımız ve üyelerimizin de mutlaka odamızla iletişim sağlayarak başlangıç yapmalarını bekliyoruz. Oda olarak her türlü desteği veriyoruz. Odamız bünyesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Şubemiz, Dış Ticaret Hızlandırma Merkezimiz, TOBB İhracat Ofisimiz ile üyelerimizin yanındayız" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Cumhuriyet, İhracat, Elazığ, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika Ekonomi


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