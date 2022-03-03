Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
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Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi

03.03.2022 11:50
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi

'Çedene kahvesinin' Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenerek Elazığ mutfağının coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini alması kahve üreticilerini sevindirdi.

'Çedene kahvesinin' Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenerek Elazığ mutfağının coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini alması kahve üreticilerini sevindirdi.

Kokusu ve kendine has lezzetiyle sofraların gözdesi olan çedene kahvesinin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, tarihi Harput yöresinde yetişen ve misafirliklerin olmazsa olmazlarından olan çedene kahvesinin tescillenmesi için başlattığı çalışmaları tamamlandı. Çedene kahvesi Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonunun titiz çalışması ile sonuçlandırılarak tescillendi. Tescillenme haberi çedene kahvesi üreticilerini sevindirdi.

Yıllardır çedene üreticisi olduklarını belirten İffet Sanaç, "Çedene kahvesinin Türk Patent Kurumu tarafından tescillenmesi çok iyi oldu. Elazığ için sevinçliyiz. Ağaçlarımız var, onlardan çedeneleri toplayıp kavurup macun kıvamına gelinceye kadar dövüp kahvesini yapıyoruz. Çedene kahvesi oldukça faydalı. Şu an kış ayı olduğu için ağaçlarımızın meyvesini gösteremiyoruz, bahar aylarında meyve vermeye başlıyor. Sonbaharda da toplayıp çedene kahvesi yapıyoruz" dedi.

Üreticilerden Nuray Sanaç ise "Atalarımız 200 yıldan fazla bir süredir Harput yöresinde yaşıyor. Onlar burada yaşadığından beri çedene burada çok yetişir. Çedene çok lezzetlidir, antiseptiktir ve vitaminlidir. Çok meşakkatli bir toplanması ve hazırlanma serüveni vardır. Çedene kahvesi el yapımı olduğu için diğer kahveler gibi değildir, tadı çok lezzetlidir. Onun için çevremizde tanıyanlar ve bilenler il dışındakiler Elazığ'dan çedene kahvesi ister. Kahvemizin tescillenmesi Elazığ'ın bir markası olduğu için çok mutlu olduk" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi
Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi

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Türk Patent Enstitüsü, Elazığ, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 'Çedene kahvesinin' tescillenmesi üreticiyi sevindirdi - Son Dakika


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