Elazığ Ticaret Borsası'nda Teşekkür Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Ticaret Borsası'nda Teşekkür Töreni

Elazığ Ticaret Borsası\'nda Teşekkür Töreni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Dumandağ, meclis üyelerine plaket vererek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Elazığ Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende Başkan Mehmet Ali Dumandağ, kuruma uzun yıllar emek veren dört meclis üyesine hizmetlerinden dolayı plaket vererek teşekkür etti.

Elazığ Ticaret Borsasında uzun yıllar meclis üyeliği görevini yürüten dört üye için teşekkür programı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kuruma sağladıkları katkılardan dolayı meclis üyelerine plaket takdim ederken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda konuşan Başkan Dumandağ, borsanın ulaştığı güçlü konumun ekip ruhuyla sağlandığını ifade ederek, başarının aynı hedefe inanan güçlü bir ekibin eseri olduğunu dile getirdi. Dumandağ, ayrıca Fırat HÜTTMER ve Elazığ Besi Organize Tarım Bölgesi gibi tamamlanan hamlelerin yanı sıra Modüler Kesimhane, Gıda Toptan Sitesi ile PACE ve ENHANCER AB projelerinin de kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Görevi devreden meclis üyeleri ise yaptıkları ortak açıklamada, yeni dönemde meclis çatısı altında yer almasalar da borsa yönetimine ve yürütülen vizyon projelerine bilgi ve tecrübeleriyle destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tören, plaket takdiminin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret Borsası'nda Teşekkür Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Türkiye’de bir ilk Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:57
Bennu Gerede’nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı
Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
18:19
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
17:18
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 19:58:30. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ Ticaret Borsası'nda Teşekkür Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.