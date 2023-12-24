 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın tekstil sektöründeki potansiyelini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına ilk ihracat siparişini aldıklarını söyledi. Gürbüz, yeni istihdam alanları açarak Elbistan'ı tekstil sektöründe önemli bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı
24.12.2023 - 13:22,
Abone Ol

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın tekstil sektöründeki potansiyelini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına ilk ihracat siparişini aldıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Gürbüz, fabrikanın kapasite artışı ve yeni ekipmanlarının ihalesinin sonuçlandığını belirterek, "Yakın zamanda yeni istihdam alanları açarak, Elbistan'ı tekstil sektöründeki önemli bir üretim merkezi haline getireceğiz" dedi.

Elbistan'da bir tekstil fabrikasının açılmasının hayal olduğunu ancak belediyenin asrın felaketinden sonra girişimde bulunarak, irade gösterdiğini ifade eden Gürbüz, şu anda 47 Elbistanlı kadının çalıştığını ve bu sayıyı devletin desteğiyle 220'ye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu fabrika Elbistan'ın azmi ve mücadelesinin bir göstergesi. Asıl hedefimiz, Elbistan'ı organize sanayi ve tekstil sektöründe güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak" dedi.

Başkan Gürbüz, "Tekstil fabrikamız kapasitesini arttırdı, yeni ekipmanlarının ihalesi sonuçlandı. İnşallah yakın zamanda yeni istihdam alanlarını da burada açacağız. İlk ihracat paketimizi Lee Cooper'dan aldık. Yaklaşık 50 bin ürün üreteceğiz ve ihracat yapacağız. Elbistan'da gerçekten fabrikanın olması bir hayaldi, ihracat hiç konuşulabilen şey değildi. Asrın felaketi 6 Şubat depreminden 5 ay sonra bu fabrikanın açılması noktasında irade koyduk ve bu fabrikayı açtık. Şu anda 47 çalışan hanım kardeşim var. Devletimizin desteği ve yeni makinalarımızın kurulumuyla beraber biz bu kapasiteyi 220'ye kadar çıkaracağız. Birçok firma ile görüşüyoruz, yeni ihracat kapıları açılacak. Ayrıca birçok büyük firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine bu firmalara da ihracatlarımız olacak. Bundan sonra hem Elbistan'ın kendi markası ElvisBlue'nun yurtiçi pazara ve yurt dışı pazara satışı hem de büyük firmaların Elbistan'da üretim yapma taleplerini karşılamış olacağız. Buradaki temel olgu tamamen istihdam. Özellikle Hanım kardeşlerimizin istihdamı. Elbistan'ı devletimiz, özel sektör ve milletimizin güçlü desteğiyle beraber ayağa kaldıracağız. Burada dokuma atölyelerinin kurulması, tekstil fabrikalarının kurulması beraberinde yan sanayiyi de güçlendirecek. Burada özellikle Sanayi bakanlığımız aracılığıyla ciddi bir hibe aldık. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sanayi bakanımıza, bizlere her fırsatta destekleyen hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Kendi markasıyla, ihracat ürünleriyle, Elbistan'dan yurt dışına pazara açılan satış yapabilen bir fabrikayı, Elbistan'a kazandırdığımız için çok mutluyum. Buradaki genç kardeşlerimin özellikle hepsinin yüzünün gülüyor olması inanın istihdam sağlanması ile eşdeğer. Bütün çabamızla gençlerimizin mutlu olduğu bir Elbistan istiyoruz. Bunun hayaliyle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Mehmet Gürbüz, Elbistan, İhracat, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı - Son Dakika


13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement