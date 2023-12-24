Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tekstil sektöründe ilk ihracat siparişini aldıklarını açıkladı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın tekstil sektöründeki potansiyelini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına ilk ihracat siparişini aldıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Gürbüz, fabrikanın kapasite artışı ve yeni ekipmanlarının ihalesinin sonuçlandığını belirterek, "Yakın zamanda yeni istihdam alanları açarak, Elbistan'ı tekstil sektöründeki önemli bir üretim merkezi haline getireceğiz" dedi.

Elbistan'da bir tekstil fabrikasının açılmasının hayal olduğunu ancak belediyenin asrın felaketinden sonra girişimde bulunarak, irade gösterdiğini ifade eden Gürbüz, şu anda 47 Elbistanlı kadının çalıştığını ve bu sayıyı devletin desteğiyle 220'ye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu fabrika Elbistan'ın azmi ve mücadelesinin bir göstergesi. Asıl hedefimiz, Elbistan'ı organize sanayi ve tekstil sektöründe güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak" dedi.

Başkan Gürbüz, "Tekstil fabrikamız kapasitesini arttırdı, yeni ekipmanlarının ihalesi sonuçlandı. İnşallah yakın zamanda yeni istihdam alanlarını da burada açacağız. İlk ihracat paketimizi Lee Cooper'dan aldık. Yaklaşık 50 bin ürün üreteceğiz ve ihracat yapacağız. Elbistan'da gerçekten fabrikanın olması bir hayaldi, ihracat hiç konuşulabilen şey değildi. Asrın felaketi 6 Şubat depreminden 5 ay sonra bu fabrikanın açılması noktasında irade koyduk ve bu fabrikayı açtık. Şu anda 47 çalışan hanım kardeşim var. Devletimizin desteği ve yeni makinalarımızın kurulumuyla beraber biz bu kapasiteyi 220'ye kadar çıkaracağız. Birçok firma ile görüşüyoruz, yeni ihracat kapıları açılacak. Ayrıca birçok büyük firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine bu firmalara da ihracatlarımız olacak. Bundan sonra hem Elbistan'ın kendi markası ElvisBlue'nun yurtiçi pazara ve yurt dışı pazara satışı hem de büyük firmaların Elbistan'da üretim yapma taleplerini karşılamış olacağız. Buradaki temel olgu tamamen istihdam. Özellikle Hanım kardeşlerimizin istihdamı. Elbistan'ı devletimiz, özel sektör ve milletimizin güçlü desteğiyle beraber ayağa kaldıracağız. Burada dokuma atölyelerinin kurulması, tekstil fabrikalarının kurulması beraberinde yan sanayiyi de güçlendirecek. Burada özellikle Sanayi bakanlığımız aracılığıyla ciddi bir hibe aldık. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sanayi bakanımıza, bizlere her fırsatta destekleyen hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Kendi markasıyla, ihracat ürünleriyle, Elbistan'dan yurt dışına pazara açılan satış yapabilen bir fabrikayı, Elbistan'a kazandırdığımız için çok mutluyum. Buradaki genç kardeşlerimin özellikle hepsinin yüzünün gülüyor olması inanın istihdam sağlanması ile eşdeğer. Bütün çabamızla gençlerimizin mutlu olduğu bir Elbistan istiyoruz. Bunun hayaliyle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ