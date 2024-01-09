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Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunması alındı - Son Dakika
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Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunması alındı

Rekabet Kurulu, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı düzenledi. Soruşturma heyeti, Electrolux'un satış fiyatını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini belirterek teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi. Şirket temsilcileri ise pazar paylarının düşük olduğunu ve ihlale zorlama kabiliyetlerinin olmadığını savundu. Rekabet Kurulu, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ\'nin sözlü savunması alındı
09.01.2024 - 11:52,
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Rekabet Kurulunca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, söz konusu firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Electrolux firmasının ilgili kanunu yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek suretiyle ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Daha sonra şirket temsilcileri savunma yaptı.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ temsilcisi, firmanın belli beyaz eşya ürünlerindeki pazar payının yüzde 1'in altında olduğunu belirtti.

Temsilci, firmanın herhangi bir teşebbüsü ihlale zorlama kabiliyeti olmadığını, soruşturmaya konu olan toptancı konumundaki teşebbüsün rakip ürünleri satmakta özgür olduğunu ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA
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Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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