Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,57 azalışla 1 milyar 571 milyon 575 bin 13 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 177 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 181 lira 90 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

27.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,57 azalışla 1 milyar 571 milyon 575 bin 13 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 177 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 181 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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