Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,76 azalışla 1 milyar 412 milyon 869 bin 139 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 649 lira, en düşük saat 12.00'de 1450 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 221 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 226 lira 38 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1997 lira 18 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.
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İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı. Hurma ve zeytin fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'yi buldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. Mısır, İran ve Medine'den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sürülerinde kalite ve verim artışı sağlamak amacıyla damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor. Bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınmada model olduğuna belirterek, "Antalya'da destek verdiğimiz kooperatif sayısını 53'e çıkarttık. Kooperatiflerimizin enerji maliyetlerini yüzde 80'ini karşılıyoruz.
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Lezita, Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Pazarlama Direktörü Besime Bakiler ödülü aldı ve Lezita'nın Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka olduğunu belirtti.
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