Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1493 lira 60 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,52 azalarak 1 milyar 482 milyon 615 bin 634 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1493 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 315 lira 49 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1493 lira 61 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Van'ın Edremit ilçesinde, yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için imzalar atıldı. Eski Cami Mahallesi'nde 2,5 MW gücünde enerji üretecek santralin kurulum çalışmaları hemen başlatılacak. Proje sayesinde enerji giderlerinde büyük bir tasarruf sağlanacak ve doğaya önemli ölçüde katkı sunulacak. Ayrıca, santral kendi kendini amorti edecek ve milli ekonomiye katkı sağlayacak.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2018 yılından beri bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarında yaşanan astronomik artışlara dikkat çekti. Ateş, kredi kartı borçlarının 15 katına çıktığını ve 2024 yılında 1 trilyon 309 milyar lirayı aştığını belirtti. Ayrıca, diğer kredi borçlarının da patladığını ve vatandaşların maaşlarının faize gittiğini ifade etti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve gri su altyapısı için çalışmalara hızla başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette yapılan projeleri değerlendirdi. Uraloğlu, Artvin'in coğrafi zorluklarına dikkat çekerek, yapılan çalışmaların beklenen seviyeye getirilemediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Borçka'ya doğru devam eden işlerin olduğunu ve bu yolu tamamlandığında Borçka'nın sahile olan ana bağlantısının sağlanacağını söyledi. Ayrıca, Güreşen Köprüsü ve Camili Geçidi projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, yapılan çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'da yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edileceğini söyledi. Karatepe, Malatya'nın içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Van'ın Edremit Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki çalışmalarına eklediği güneş enerjisi üretimi için proje başlattı. İmzaların atılmasıyla birlikte santralin kurulum çalışmaları başlayacak.
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