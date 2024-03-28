Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1445 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,1 artarak 1 milyar 544 milyon 769 bin 454 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 1445 lira 99 olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 317 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü. Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yaprak biti zararı ve fare tespit edildiğini belirtti. Verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çeken Efe, çiftçilere arazilerini kontrol etmeleri ve hızla uygulama yapmaları çağrısında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.
Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çok sayıda firmayı zor duruma sokarken, bir iflas haberi de İzmir'den geldi. 1989 yılında kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren Ekol Asansörleri iflasını açıkladı. Alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkarken mahkemenin yapılan başvuruyu incelediği ve söz konusu kararı aldığı öğrenildi.
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