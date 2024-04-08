Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 110 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,66 azalarak 558 milyon 294 bin 513 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 500 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 110 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1145 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 1136 lira 37 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 672 lira, en düşük 130 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarı bu haftaya özel 9 Nisan Salı günü kurulacak. Pazarda, bayramlık alışverişlerini yapmak isteyenler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.
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