Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1931 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 559 milyon 489 bin 910 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00, 08.00, 09.00 ve 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1931 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 450 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1498 lira 99 kuruş olarak belirlendi.