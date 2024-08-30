Elektrik fiyatları yarın için belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,48 azalarak 1 milyar 576 milyon 632 bin 600 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 -19.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 481 lira 44 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

30.08.2024 15:17
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,48 azalarak 1 milyar 576 milyon 632 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 -19.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 481 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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