Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,48 azalarak 1 milyar 576 milyon 632 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 -19.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 481 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.