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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar 2 bin 700 lira ile 1449 lira 99 kuruş arasında değişti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
19.12.2023 - 14:31,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 468 milyon 641 bin 861 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 17.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1449 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 310 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 321 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1643 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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