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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1002 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,74 azalarak 1 milyar 14 milyon 469 bin lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 640 lira, en düşük 10.00'da 1002 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1953 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1949 lira 21 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 1299 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
30.12.2023 - 14:53,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1002 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,74 azalarak 1 milyar 14 milyon 469 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 640 lira, en düşük 10.00'da 1002 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1953 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1949 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 1299 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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