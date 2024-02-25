Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 68,9 azalışla 1 milyar 477 milyon 559 bin 388 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 649 lira, en düşük 04.00'te 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 133 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 169 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 183 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.