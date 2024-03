Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada, hayvan varlığının azalması ve yem fiyatlarının artmasıyla birlikte et fiyatlarının tırmandığını belirtti. Devletin ithalata yönelmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade eden Gürer, hayvancılıkta gerekli önlemlerin alınmaması halinde sorunların devam edeceğini söyledi.