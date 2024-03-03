Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1997 lira 18 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,2 artışla 1 milyar 499 milyon 323 bin 109 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 19.00 ve 20.00'de 2 bin 690 lira, en düşük saat 14.00'te 1997 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 337 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 349 lira 81 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 567 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Küresel kriz nedeniyle son dönemde kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ankara'ya sebze ve meyve girişini sağlayan Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada, hayvan varlığının azalması ve yem fiyatlarının artmasıyla birlikte et fiyatlarının tırmandığını belirtti. Devletin ithalata yönelmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade eden Gürer, hayvancılıkta gerekli önlemlerin alınmaması halinde sorunların devam edeceğini söyledi.
Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Muhacir Pazarı esnaflarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kavuş, esnaflara bol kazançlar dileyerek teşekkür etti.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu. Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıla göre artış gösterdi. Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe öne çıktı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptıkları yatırım ve projelerle ilçenin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Altyapıdan üstyapıya büyük hizmetler yapıldığını belirten Sarıcaoğlu, ilçenin özel sektör ve kamu yatırımlarıyla en güzel dönemini yaşadığını ifade etti.
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