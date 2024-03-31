Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 76,2 artarak 1 milyar 227 milyon 971 bin 842 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 68 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 86 lira 18 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 111 aileye doğalgaz için tesisat, kombi ve abonelik desteği sağlandı.
Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Şubat ayında toplam 3,23 trilyon yuana ulaştı. İhracat değeri 232,5 milyar dolar, ithalat değeri ise 222,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken 10,2 milyar dolar fazla verildi. Ülkedeki toplam mal ihracat değeri 1,46 trilyon yuana, ithalat değeri ise 1,26 trilyon yuan olmasıyla 197,7 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı. Hizmet ihracat değeri 194,7 milyar yuan, hizmet ithalat değeri ise 320 milyar yuan olarak gerçekleşirken 125,4 milyar yuanlık açık oluştu. Turizm sektörü ise 142,5 milyar yuan tutarındaki ticaret değeriyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı yaptı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde yapılacak olan Yukarıçaylı Göleti'nin ikmal ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalandığını açıklayarak müjdeli haberi duyurdu. Gölet tamamlandığında 12 bin 630 dönüm tarım arazisinde bölge halkına ve çiftçiye hizmet verecek.
Suudi Arabistan'ı 2023 yılında ziyaret eden turistler, toplam 135 milyar Suudi Arabistan riyali (36 milyar ABD doları) tutarında rekor harcama yaptı. Suudi Turizm Bakanlığı, turist harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 42,8 arttığını belirtti. Ayrıca, Suudi vatandaşlarının diğer ülkelerde yaptığı harcamalar da 2023'te 86,9 milyar Suudi Arabistan riyaline yükseldi. Bakanlık, 2023 yılında turizm gelirlerinin 2022'ye göre 48 milyar Suudi Arabistan riyali artarak 34,9 milyar Suudi Arabistan riyalini aştığını açıkladı.
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