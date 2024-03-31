Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 76,2 artarak 1 milyar 227 milyon 971 bin 842 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 68 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 86 lira 18 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

31.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:44
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 76,2 artarak 1 milyar 227 milyon 971 bin 842 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 68 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 86 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika

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