Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyar 144 milyon 259 bin 750 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 650 lira, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1905 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1886 lira 5 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.
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Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan 2. Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin en büyük binasının temel inşaatı Pazar günü tamamlandı. A320 ve A321neo tipi uçakların üretimi için tasarlanan projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.
Sivas'ta TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde işe alınan 32 daimi işçi, işbaşı yaptı. 20 Kaynakçı ve 12 CNN Tezgah Operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi, şehre istihdam sağlamak amacıyla TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, işçilere hoş geldin diyerek, şirketin büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
Çin'de ticari araç üretimi ve satışları 2024 yılının ilk iki ayında güçlü büyüme kaydetti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 560.000 adede yükseldi. Ticari araç satışları ise yüzde 14,1 artarak 575.000 adede ulaştı. Kamyon satışları yüzde 12,2, yolcu otobüsü satışları ise yüzde 29,1 oranında artış gösterdi. Kamyon üretimi yüzde 7,9, yolcu otobüsü üretimi ise yüzde 17,9 oranında arttı.
Bangladeş'teki pazarlar ve alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş yapan insanlarla dolup taşıyor. Mağazalar rengarenk ışıklarla süslenerek alışveriş yapanların geç saatlere kadar pazarlarda vakit geçirmesi sağlanıyor. Birçok pazarda bilezik, kına, kozmetik ve diğer dekoratif aksesuarların satıldığı çok sayıda geçici tezgah da açılıyor. Hazır giyim mağazaları da bayram için yeni kıyafet satın almak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı, Bangladeş'te yeni ayın görülmesine bağlı olarak 11 Nisan veya civarında kutlanacak.
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