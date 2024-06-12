Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin 474 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,17 artışla 1 milyar 980 milyon 231 bin 441 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 10.00-11.00 ve 13.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 07.00'de 2 bin 474 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 678 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 680 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin 379 lira 99 kuruş olarak belirlendi.