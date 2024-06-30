Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1056 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,4 artarak 1 milyar 696 milyon 278 bin 577 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1056 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 606 lira 49 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 110 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

30.06.2024 14:13
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1056 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,4 artarak 1 milyar 696 milyon 278 bin 577 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1056 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 606 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 110 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika

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