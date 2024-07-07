Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1298 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 40,3 artarak 1 milyar 578 milyon 914 bin 699 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1298 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 452 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 437 lira 25 kuruş olarak belirlendi.