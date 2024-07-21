Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 24,2 artarak 2 milyar 13 milyon 57 bin 168 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00: 00 ila 02: 00, 08: 00 ila 11: 00 ve 13: 00 ila 23: 00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 959 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 962 lira 85 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

21.07.2024 14:27
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 24,2 artarak 2 milyar 13 milyon 57 bin 168 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00: 00 ila 02: 00, 08: 00 ila 11: 00 ve 13: 00 ila 23: 00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 959 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 962 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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