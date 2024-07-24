Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 170 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,29 artarak 2 milyar 5 milyon 689 bin 64 lira 86 kuruş oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 saatlerinde ve 14.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 170 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 874 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 882 lira 66 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

24.07.2024 14:43
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,29 artarak 2 milyar 5 milyon 689 bin 64 lira 86 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 saatlerinde ve 14.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 874 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 882 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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