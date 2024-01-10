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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,09 artarak 1 milyar 478 milyon 604 bin 171 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 03.00'te 1248 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 148 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 227 lira 43 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 1189 lira 82 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor
10.01.2024 - 14:49,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,09 artarak 1 milyar 478 milyon 604 bin 171 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 03.00'te 1248 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 148 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 227 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 549 lira 98 kuruş, en düşük 1189 lira 82 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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