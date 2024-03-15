Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 13,8 azalarak 1 milyar 389 milyon 225 bin 344 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 12.00-13.00 saatlerinde 1449 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 296 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 284 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1994 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.